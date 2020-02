Skul : The Hero Slayer

Skul : The Hero Slayer est un platformer en 2D intégrant des éléments de rogue-lite tels que des agencements de lieux aléatoires, des emplacements d'ennemis qui changent etc. Le jeu met l'emphase sur des affrontements nerveux contre des hordes d'ennemis. Incarnez Skul, seul membre encore libre de l'armée des Démons, récemment vaincue par les Humains. Changez de crâne pour modifier vos capacités et ainsi vous frayez un chemin jusqu'à l'endroit où son retenus vos pairs.