PlayStation Plus : De plus en plus de jeux PS1 intègrent maintenant des trophées

L’arrivée du nouveau PlayStation Plus permet de retrouver d’anciennes gloires des générations précédentes, dont certaines sont quelque peu remises à neuf à l’ajout de fonctionnalités en plus, comme du rewind et de la sauvegarde. On a aussi pu voir que Syphon Filter, qui fait partie du catalogue du PlayStation Plus Premium, avait droit à des trophées pour marquer son retour sur des consoles plus récentes, ce qui nous laissait supposer que d’autres jeux pourraient avoir le même traitement. On en découvre justement quatre supplémentaires aujourd’hui.

Les trophées pour le retro

C’est le site Exophase qui a repéré l’apparition de nouveau trophées pour plusieurs jeux qui font leur réapparition dans le nouveau PlayStation Plus. En plus de Syphon Filter, les jeux suivants intégreront donc le système de trophées sur PS4 et PS5 :

Ape Escape

Hot Shots Golf

I.Q.: Intelligent Qube

Wild Arms

Cela ne veut pas dire pour autant que tous les autres jeux PS1 intègrent des trophées. Cela se fait au cas par cas, visiblement selon les envies de chaque éditeur ou studio. Mais c’est une bonne choses pour celles et ceux qui aiment chasser les trophées, et qui vont pouvoir en découvrir de nouveaux ici.