Syphon Filter : La version incluse dans le nouveau PlayStation Plus aura droit à des trophées

Avant que la liste de jeux compris dans le nouveau PlayStation Plus soit officialisée, la licence Syphon Filter avait fait parler d’elle et nous indiquait un retour imminent. On sait maintenant que les premiers opus de la saga débarqueront dans le nouveau service Premium de Sony, et en plus des améliorations promises par ce PS Plus nouvelle génération, on apprend également que Syphon Filter premier du nom intégrera des trophées.

Des trophées pour fêter son retour

And yes, you can earn the Platinum too. 🏆 pic.twitter.com/uCeE2diz99 — Bend Studio is Hiring! (@BendStudio) May 19, 2022

Si vous êtes un amateur de trophées et que vous cherchiez une bonne raison de rejouer à Syphon Filter, la voila. Bend Studio a annoncé sur Twitter que le premier épisode de la saga allait inclure de nouveaux trophées lorsqu’il arrivera sur le nouveau PlayStation Plus, avec même un trophée Platine à débloquer.

La question que l’on peut maintenant se poser, c’est de savoir si d’autres jeux feront la même démarche. Bend Studio est l’un des PlayStation Studios, ce qui peut faciliter ce genre d’initiative. Sera t-il le seul des PlayStation Studios à intégrer ses trophées dans l’un de ses anciens jeux ? Pour le moment, on en sait pas plus, mais nul doute que les collectionneurs aimeraient beaucoup que la pratique se démocratise à l’avenir.