PlayStation Plus : Voici les jeux du mois d’octobre pour l’abonnement Essential

Comme presque tous les mois, le programme du PlayStation Plus a fuité avant l’heure. Depuis le début de la semaine, on connaît l’identité de deux des jeux qui seront à l’affiche de la prochaine sélection du PlayStation Plus Essentials, et Sony vient tout juste de confirmer la fuite en révélant qui était le troisième jeu mystère. Voici donc les jeux qui seront offerts avec l’abonnement PlayStation Plus Essential en octobre 2023.