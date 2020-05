PlayStation Plus : Voici les jeux de Juin 2020

Chaque mois, Sony propose de nouveaux jeux pour ses abonnés PlayStation Plus. En avril, on avait eu droit à Uncharted 4: A Thief’s End ainsi que DiRT Rally 2.0 suivis de Farming Simulator 19 et Cities Skylines en mai. En juin, Sony a fait les choses différemment en lâchant un jeu tout de suite puis le reste plus tard.

Quels jeux PS Plus en juin 2020 ?

Le constructeur avait effectivement annoncé Call of Duty WWII un peu en avance. Le bougre est d’ailleurs déjà disponible. Mais qu’en est-il du reste ? Voici les jeux PlayStation Plus de juin 2020 sur PS4 :

Que pensez-vous de cette nouvelle fournée ?

Carte PS Plus actuellement en promo

PlayStation Plus: abonnement de 12 mois | Code... - Acheter sur Amazon Prix par mois: €5.00; PRODUIT VALABLE EN FRANCE UNIQUEMENT; Multijoueur en ligne sur PlayStation 4. 2 jeux PS4 par mois sans coût supplémentaire.

Actuellement, la bonne nouvelle, c’est qu’avec les Days of Play, l’abonnement PlayStation Plus d’un an est actuellement en promotion. Au lieu de 59.99€ les 12 mois, il est proposé à 41.99€, soit une économie de 30%, ce qui n’est pas négligeable. Vous pouvez donc vous abonner ou prolonger votre abonnement dès maintenant, sachant que le tout est cumulable :

L’offre ne dure que jusqu’au 8 juin.

Quand arrivent les jeux PS Plus de juin 2020 ?

Si jamais vous souhaitez savoir quand arrivent les jeux PlayStation Plus pour ce mois de juin, sachez que Call of Duty WWII est déjà disponible depuis ce 26 mai. Le reste arrivera le mardi 2 juin dans la journée.