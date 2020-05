Alors que l’on attendait l’annonce un peu plus tard en fin de semaine, Sony a décidé de lever le voile sur le premier jeu qui sera inclus dans le PlayStation Plus de juin. Et c’est finalement logique puisque ce premier titre arrive en avance et sera disponible un peu plus tôt que d’habitude : Call of Duty WWII est le premier jeu à être dévoilé.

Et Spider-Man en second ?

C’est officiel, on aura Call of Duty WWII dans le programme des jeux PlayStation Plus de juin 2020. Petite surprise puisque celui-ci sera accessible plus tôt dès ce mardi 26 mai. Les abonnés pourront récupérer le titre dès demain, et découvrir le dernier opus en date développé par Sledgehammer Games (et moyennement accueilli par la critique).

Sony fait donc les choses différemment. Et devrait d’ailleurs annoncer le reste du line-up mercredi. Est-ce que l’on peut espérer un troisième jeu pour juin ? Peut-être est-ce pour anticiper une potentielle annonce autour de la licence Call of Duty (et son épisode 2020). Quoiqu’il en soit, des bruits de couloir sont déjà en train de circuler quant à la nature du second jeu.

Les abonnés peuvent espérer une bonne surprise : une fuite, listée par nos confrères de VG247, laisse supposer que ce serait Marvel’s Spider-Man qui l’accompagnerait. Le PlayStation Store britannique aurait effectivement listé un bref instant la fiche du jeu avec un logo PS Plus, indiquant que le jeu serait gratuit pour les abonnés. Une information à prendre avec des pincettes puisqu’il pourrait s’agir d’un simple bug. Il serait d’ailleurs étonnant que Sony propose deux grosses productions AAA le même mois.

On en profitera pour rappeler que l’abonnement PlayStation Plus 12 mois est actuellement proposé à 41.99€ au lieu de 59.99€ dans le cadre des festivités des Days of Play qui se déroulent actuellement. Rappelons aussi que les jeux de mai sont toujours disponibles au téléchargement avec Cities Skylines et Farming Simulator 19.