Horizon Zero Dawn, Uncharted et Overcooked 2 dans le PS Now en janvier

Après avoir revu ses tarifs et proposé l’excellent Persona 5 en novembre, le PlayStation Now fait ce qu’il peut pour regagner en intérêt. La prochaine fournée de jeux devrait faire plaisir aux joueurs puisque ce sont plusieurs titres incontournables qui vont rejoindre le catalogue dès le mois de janvier.

Les nouveautés de janvier 2020

Ainsi on apprend que ce sont trois nouveaux titres qui seront accessibles dès le 2 janvier pour les abonnés :

Horizon Zero Dawn (et son extension The Frozen Wilds)

Uncharted: The Lost Legacy

Overcooked 2

Ces trois jeux ne seront cependant jouables que jusqu’au 7 avril 2020. Il faudra donc en profiter avant cette date butoir.

On rappelle que l’abonnement PlayStation Now est désormais disponible à 9.99€ par mois ou 59.99€ par an. Actuellement, il y a une offre avec un essai gratuit de 7 joueurs sur PC et PlayStation 4, l’occasion d’essayer le service avant de passer à la caisse.