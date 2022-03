PlayStation ne compte pas abandonner les jeux solo malgré ses envies de jeu service

Sony ne lésine pas sur les acquisitions en ce moment, et la dernière en date vient prouver l’appétit du constructeur pour le domaine du jeu-service. En rachetant Haven Studios, à l’œuvre sur son premier jeu connecté, Sony et PlayStation montrent bien leur volonté d’avoir de nouvelles licences portées sur le jeu en ligne, au grand dam des joueuses et des joueurs qui préfèrent les jeux solos, qui ont fait la force de la marque ces dernières années. Mais qu’ils se rassurent, PlayStation et les jeux solo, c’est loin d’être terminé.

Les jeux solo toujours au programme

C’est Hermen Hulst, directeur des PlayStation Studios, qui s’est exprimé à ce sujet à l’occasion d’une interview avec GamesIndustry.biz suite au rachat de Haven Studios.

Dans cette dernière, il réaffirme la volonté de PlayStation se diversifier tout en continuant à produire des jeux solo :

« Évidemment, nous continuerons toujours à créer ces jeux narratifs solos tels que Ghost of Tsushima, The Last of Us et Horizon Forbidden West. Mais vous avez bien remarqué que nous avons investi dans des jeux-service, car c’est incroyablement excitant pour nous. Cela nous permet de construire des mondes plus grands, de créer des liens sociaux vraiment significatifs entre les joueurs. »

Vous l’aurez compris, il n’est pas question de faire moins de jeux narratifs, mais de faire plus de titres et de diversifier ces derniers. Rappelons que PlayStation veut sortir 10 jeux service d’ici 2026.