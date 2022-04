PlayStation : Des jeux sur PS3 et PSP semblent avoir une soudaine date d’expiration sur le store

Puisque l’émulation de jeux PS3 n’est pas encore totalement prête pour le nouveau PS Plus et que les stores de la PS3 et de la PSP commencent peu à peu à fermer leurs portes, de nombreux joueurs et joueuses s’inquiètent de voir une partie du catalogue disparaitre d’ici les prochaines années. Alors quand certains jeux commencent à afficher des dates d’expirations complètement illogiques sur certains stores, beaucoup espèrent que cela tient plus du bug que d’une disparition programmée de certains titres.

Une expiration voulue, ou un simple bug ?

So did @PlayStation expire the PSOne Classics versions of #ChronoCross and #ChronoTrigger by setting the date on new downloads to 12/31/1969? This is preventing me from playing my purchased copies on Vita and PS3. @ModernVintageG @dark1x pic.twitter.com/wxRebNIZWh — Christopher Foose (@FooseTV) April 8, 2022

Kotaku a en effet mis en avant des signalement d’internautes pointant du doigt une soudaine date d’expiration pour la version PS1 de Chrono Cross, du moins sur le store PS3 et PSP. Cette date d’expiration concerne le 31 décembre 1969, ce qui semble être un bug au premier abord, mais plusieurs signalements font état de la même chose depuis ce week-end, que le jeu soit déjà acheté ou non. Selon le site, la même chose serait en train d’arriver à des versions de Final Fantasy 6, Rune Factory: Oceans et d’autres.

Pour l’instant, on sait que cette date d’expiration s’en va lorsque les victimes de ce « bug » renouvellent leur abonnement au PS Plus. Il pourrait donc s’agir d’un simple problème technique.

Sony n’a pas encore pris la parole à ce sujet, et on ignore si cela est volontaire ou non, surtout en voyant que cela arrive à la sortie de Chrono Cross : The Radical Dreamers Edition. Mais puisqu’il ne faut pas tirer de conclusion hâtive, on attendra une déclaration officielle de la part de Sony à ce propos.