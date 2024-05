PlayStation développe une plateforme pour des jeux mobiles en free-to-play

« Avez-vous un smartphone ? »

Nombreux sont ceux qui souhaitent se libérer du monopole de l’App Store et de Google Play afin d’éviter les restrictions et les commissions prélevées par ces plateformes. Microsoft a déjà annoncé le lancement de son propre store cet été, et Sony semble suivre la même voie. Selon une offre d’emploi repérée par le site TweakTown, Sony recherche un « Architecte de plateforme mobile. Voici la traduction de la description du poste, des responsabilités et des compétences demandées :

PlayStation Studios Mobile recherche un ingénieur logiciel expérimenté pour concevoir la plateforme de PlayStation dédiée au développement, à la publication et à l’exploitation de jeux mobiles free-to-play. La personne en charge de ce poste dirigera la conception et la mise en œuvre de cette plateforme; travaillera en partenariat avec des équipes internes pour connecter les jeux mobiles aux services PlayStation; et veillera à ce que tous les jeux mobiles répondent aux standards de qualité de PlayStation.

Responsabilités

Concevoir l’architecture système et les services backend de la plateforme de jeux mobiles

Mesurer et améliorer la sécurité, la disponibilité, le débit et l’efficacité des coûts de la plateforme

Fournir un leadership technique et des conseils à l’équipe d’ingénierie de la plateforme

Établir des pipelines et des processus pour faciliter la livraison de logiciels de haute qualité

Collaborer avec les équipes pour intégrer la plateforme aux services internes

Influencer et contribuer à la feuille de route de l’ingénierie de la plateforme

Communiquer clairement le comportement du système de bout en bout aux utilisateurs et aux parties prenantes de la plateforme

Suivre activement les innovations techniques, les changements et les tendances affectant le développement de jeux mobiles

Compétences et expérience souhaitées

Plus de 8 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie des jeux mobiles

Expérience en tant que leader technique dans un environnement d’entreprise

Communiquant habile avec des publics techniques et non techniques

Expertise en architecture logicielle, conception de services et systèmes distribués

Expertise dans l’exploitation de services backend à grande échelle

Expérience dans la conception d’APIs ou de SDKs similaires

Expérience avec l’infrastructure-as-code, les conteneurs et Kubernetes/EKS

Connaissance pratique de Unity ou Unreal Engine

Connaissance pratique des technologies émergentes affectant le développement de jeux mobiles

Licence en informatique, ou équivalent

Il est vrai qu’en dehors de Fate/Grand Order, Sony a une faible empreinte sur le secteur mobile, mais cela risque de changer dans les années à venir. En effet, la firme investit depuis longtemps dans ce domaine via le rachat de plusieurs studios de support, ainsi que dans le recrutement pour adapter les licences fortes de la marque sur mobile.

Même si les plans ont peut-être légèrement changé depuis le départ de Jim Ryan, l’ancien PDG de SIE avait déclaré en 2022 qu’il fallait s’attendre à ce que la moitié des sorties annuelles soient sur PC et mobile d’ici 2025. Depuis lors, cet objectif a été plus ou moins respecté en ce qui concerne les jeux PC, qui arrivent en décalé après leurs sorties sur consoles PlayStation.