PlayStation 5 : prix de la manette DualSense et des accessoires

Sony insiste sur les accessoires de la PlayStation 5 depuis le début, il était donc logique que l’on connaisse leurs prix en même temps que celui de la console. On a donc le prix de la fameuse manette DualSense supposée révolutionner le jeu vidéo.

Est-ce que votre 2ème joueur mérite vraiment 70 euros ?

Voici donc le prix des accessoires de la PlayStation 5 :

la manette DualSense seule coûtera 69,99€

le casque sans fil PULSE 3D coûtera 99,99€

la caméra HD avec deux lentilles 1080p coûtera 59,99€

la télécommande média coûtera 29,99€

la station de recharge pour deux manettes DualSense coûtera 29,99€

On ne doute pas que les précommandes pour chacun des articles ouvriront dans les prochaines heures et on vous rappelle qu’ils sortiront en même temps que la console (elle aussi à précommander évidemment), c’est à dire le 19 novembre.