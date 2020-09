PlayStation 5 : Un nouvel événement annoncé pour mercredi prochain

Sony va t-il enfin révéler ce que l’on attend tous lors de son prochain événement ? Nous aurons la réponse mercredi prochain avec un nouvel show dédié et en direct.

Enfin un prix et une date pour la PS5 ?

Diffusion de l'événement PlayStation 5 en direct le mercredi 16 septembre à 22h00 (heure française) : https://t.co/RuZSspFLIb pic.twitter.com/cWWLTTiDo7 — PlayStation France (@PlayStationFR) September 12, 2020

Sony nous prépare donc un autre événement consacré à sa console nouvelle génération, toutefois il n’est pas fait mention du prix ou de la date de la PS5 dans le communiqué. Nous aurons ainsi droit à des annonces « sur les derniers titres des Worldwide Studios et des partenaires de développement à la renommée internationale ». Autrement dit, de nouveaux aperçus de jeux qui seront au lancement de la console et d’autres qui arriveront un peu plus tard.

Il n’est toutefois pas exclu que Sony nous fasse la surprise de tout lâcher surtout après que Microsoft ait dévoilé sa date et ses prix pour les Xbox Series X | S. En tout cas, il sera également bon d’avoir des nouvelles concernant les jeux étant donné que certains reports ne sont pas à exclure comme l’intriguant Kena: Bridge of Spirits récemment.

Rendez-vous donc le mercredi 16 septembre 2020 à 22:00 (heure française) en direct sur Twitch ou Youtube.