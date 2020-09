Kena: Bridge of Spirits se voit repoussé au premier trimestre 2021

Quelques jours seulement après nous avoir livré de nouveaux détails à son sujet, nous apprenons que Kena: Bridge of Spirits ne sortira finalement pas en cette fin d’année, d’après un communiqué du studio Ember Lab.

Rendez-vous au premier trimestre 2021

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020

Comme malheureusement à de nombreuses autres reprises cette année, nous assistons à un report d’un jeu dû en grande partie aux événements liés à la COVD-19. Ember Lab n’a pas échappé à la transition du travail à la maison, ce qui a ralenti notablement le rythme de développement du titre.

La décision n’a évidemment pas été facile à prendre, mais le délai supplémentaire qui découle de ce report semble nécessaire pour amener le jeu au niveau de qualité et de finition que le studio vise, tout en veillant à la bonne santé de ses développeurs.

Ember Lab remercie chaudement les joueurs pour leur soutien grandissant autour du jeu, promet de nous en montrer davantage sur le jeu au cours des prochains mois, et nous donne désormais rendez-vous au premier trimestre 2021, fenêtre à laquelle nous devrions voir débarquer Kena Bridge of Spirits sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via l’Epic Games Store.