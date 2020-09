Playism Game Show : une date de diffusion en septembre dévoilée

Plus ancien éditeur japonais de jeux indépendants, Playism va tenir une conférence en direct le 22 septembre à 03h du matin. Il sera question d’annonces de nouveaux jeux et de premières mondiales sur les systèmes PlayStation 5 et Xbox Series S/X à venir.

Aussi au Tokyo Game Show

La conférence sera à suivre sur le chaine Youtube officiel de l’éditeur qui se trouve ici. N’oublions pas que l’éditeur est connu pour avoir notamment travaillé sur des projets tel que Fight Crab ou encore Bright Memory Infinite qui avait été montré lors de l’Inside Xbox en mai dernier.

Et lors de l’édition digitale du Tokyo Game Show qui se déroulera du 24 au 27 septembre 2020, Playism a tenu a rappelé sa présence à l’événement et aura probablement encore des cartouches en réserve.