PlatinumGames tempère les attentes à propos de la nouvelle annonce pour le Platinum 4

Avec son Platinum 4, qui était une sorte de fil conducteur pour dévoiler quatre annonces liées au studio, PlatinumGames avait révélé l’existence de Project G.G., le remaster de The Wonderful 101 et la mise en place d’un studio à Tokyo (ainsi qu’un joli poisson d’avril). Une cinquième annonce était prévue, mais elle se fait encore attendre, et PlatinumGames préfère que les gens ne s’attendent pas à quelque chose de majeur pour ne pas être déçus.

Une annonce prévue pour 2021

Dans une interview accordée à VGC, Atsushi Inaba, co-fondateur de PlatinumGames, a alors déclaré que ce cinquième projet avait pris plus de temps à préparer que prévu, et que son annonce aura lieu en temps et en heure, tout en tempérant quelque peu les attentes. Il annonce alors qu’il faut s’attendre à quelque chose de « plus petit en importance« , mais qui n’est tout de même pas quelque chose à négliger :

« Nous voulons le révéler au bon moment, mais tout ce que nous pouvons dire pour l’instant est qu’il était toujours prévu et compris dans le Platinum Four, alors je pense que les gens devraient s’attendre à quelque chose de bien. »

Etant donné que cette cinquième annonce (la quatrième en réalité) devrait être « plus petite« , on a bien du mal à prédire ce qui nous attend. PlatinumGames travaille dessus depuis un moment maintenant, et le coronavirus a empêcher le studio de le révéler avant, mais les fans devraient suivre cette affaire du coin de l’oeil, sans non plus s’attendre à quelque chose d’aussi considérable que les deux jeux révélés avant.