PixelOpus, le studio derrière Concrete Genie, ferme ses portes, PlayStation le confirme

Tout part d’un tweet inattendu de la part du studio, qui affirme que l’aventure prend fin alors que rien ne laissait entendre que le studio allait mettre la clé sous la porte :

« Chers amis, notre aventure chez PixelOpus touche à sa fin. Alors que nous nous tournons vers de nouveaux horizons, nous voulions remercier du fond du cœur les millions de joueurs passionnés qui nous ont soutenus, dans notre mission de créer de beaux jeux imaginatifs avec notre cœur. Nous sommes tellement reconnaissants ! »

Dear friends, our PixelOpus adventure has come to an end. As we look to new futures, we wanted to say a heartfelt thank you to the millions of passionate players who have supported us, and our mission to make beautiful, imaginative games with heart.

We are so grateful! ❤️🙏

— PixelOpus (@Pixelopus) May 5, 2023