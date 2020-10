Pikmin 3 Deluxe : Une démo est disponible sur l’eShop

Après deux épisodes sur Gamecube, Pikmin revient en 2013 exclusivement sur Wii U. Un coup dur pour les fans, puisque la console est un échec commercial cuisant, et peu nombreux sont ceux qui se risquent à son achat pour essayer ce troisième volet. Qu’à cela ne tienne, Pikmin 3 reviendra bientôt sur Switch dans une édition sous-titrée Deluxe.

Pikmin 3 Deluxe à l’essai

Les fans de la série attendent impatiemment un quatrième épisode, dont le développement devrait d’ailleurs être bien avancé depuis les premières annonces à son sujet. En attendant, Nintendo leur a proposé le sympathique mais pas transcendant Hey! Pikmin, sur la désormais défunte 3DS, et leur offrira bientôt un certain Pikmin 3 Deluxe, version améliorée et enrichie en contenu du jeu de 2013.

Disponible à la fin du mois, ce jeu de stratégie embarquera quelques nouveautés ainsi que quelques améliorations graphiques. En attendant de savoir si ces modifications lui permettent de se hisser dans le top des meilleurs titres de la Nintendo Switch, le constructeur lui a offert une démo jouable disponible dès maintenant sur l’eShop. Une occasion rêvée de découvrir avant l’heure quelques minutes de son aventure.

La bonne nouvelle, c’est que cette démo se situe au début de l’aventure de ce Pikmin 3 Deluxe. Le jeu fini proposera donc de récupérer directement la sauvegarde de cette version d’essai. Aussi, et c’est là le plus intéressant, les joueurs téléchargeant la démo auront droit, dès le lancement du titre, au mode de difficulté le plus élevé. Une bonne raison de plus de s’y pencher.

Pikmin 3 Deluxe sera disponible le 30 octobre, exclusivement sur Nintendo Switch.