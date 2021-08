Phil Spencer affirme que le Xbox Game Pass n’ira pas sur d’autres consoles pour le moment

Les rumeurs autour de l’arrivée du Xbox Game Pass sur Switch ont été nombreuses durant un certain temps, lorsque certains voyaient un rapprochement entre Microsoft et Nintendo suite à la sortie de certains jeux auparavant exclusif Xbox sortir sur Switch. Pourtant, ce n’est visiblement pas dans les plans de Microsoft, qui souhaite se consacrer aux plateformes sur lesquelles l’abonnement est déjà disponible.

Une porte ouverte, mais personne pour la franchir

C’est en tout cas ce que déclare le grand manitou de la section Xbox, Phil Spencer, qui a été interviewé à ce sujet par le site GamesRadar :

« Nous n’avons actuellement aucun plan pour l’amener [le Xbox Game Pass] sur d’autres plateformes fermées, principalement parce que ces plateformes ne veulent pas de quelque chose comme le Game Pass. Il y a une tonne de plateformes ouvertes pour nous où nous pourrons grandir : sur internet, le PC et sur mobiles. Alors tout notre focus est dirigé vers ces plateformes. »

On imagine effectivement que Sony et Nintendo sont plutôt fermés à ce qu’un service de la sorte débarque sur leurs consoles, ce qui est logique. Mais Phil Spencer ne ferme pas complètement la porte :

« Vous savez, l’évolution prend du temps. Il y a différentes forces que les différentes entreprises ont bâti suite à un travail acharné, et ils voient certains de ces changements d’un mauvais oeil. Et ils auront leur propre rythme et cadence lorsqu’il s’agira d’apporter ces changements. A la fin, quand nous disons que nous voulons que tout le monde soit capable de jouer sur Xbox, nous voulons vraiment dire que si nous pouvons apporter l’expérience totale à un appareil que les gens veulent, nous sommes totalement ouverts à ces discussions. »

Un petit appel du pied lancé mine de rien, peut-être à Nintendo, même si Phil Spencer a bien conscience que si cela se fait, ça ne sera pas en un jour. Il faut aussi rappeler que l’intérêt de Spencer se porte désormais sur les téléviseurs connectés, qui pourraient être une nouvelle terre d’accueil pour le Xbox Game Pass.