Phil Spencer (Xbox) pense que l’on verra de moins en moins d’exclusivités à l’avenir pour les consoles

Maintenant que l’on sait que Microsoft n’augmentera pas les prix de ses Xbox Series, contrairement à Sony qui a fait grimper celui de la PlayStation 5, le constructeur américain montre que sa stratégie est une nouvelle fois bien différente de celle de PlayStation. Cette différence est encore soulignée par Phil Spencer, qui évoque le cas épineux des exclusivités, considéré par beaucoup comme étant crucial dans le choix d’une console. Mais pour la tête pensante de Xbox, ce modèle est voué à disparaitre.

Moins d’exclusivités pour le bien de l’industrie ?

Dans un entretient avec Bloomberg, Phil Spencer a déclaré qu’il pensait que l’on allait avoir de moins en moins d’exclusivités au fil du temps, pas seulement chez Xbox, mais de manière générale. Et selon lui, c’est une bonne chose :

« C’est quelque chose que nous allons voir de moins en moins. Peut-être que dans votre foyer, vous achetez une Xbox, et j’achète une PlayStation, et nos enfants veulent jouer ensemble, et ils ne peuvent pas parce que nous avons acheté le mauvais morceau de plastique à brancher sur notre téléviseur. Nous aimons vraiment pouvoir amener plus de joueurs à réduire les frictions, à faire en sorte que les gens se sentent en sécurité lorsqu’ils jouent, en leur permettant de jouer avec leurs amis, quel que soit l’appareil – je pense qu’à long terme, c’est ce qui est bon pour l’industrie. Et peut-être qu’à court terme, il y a des gens dans certaines entreprises qui n’aiment pas ça. Mais je pense que lorsque nous voyons où cette industrie peut continuer à se développer, cela s’avère être vrai. »

On pourrait presque sentir une petite pique envers Jim Ryan ici, même si Phil Spencer déclare avant tout des généralités. On aurait aussi plutôt tendance à penser qu’avec la consolidation actuelle du marché et les rachats dans tous les sens, les exclusivités seraient au cœur de la bataille, mais pour Phil Spencer, il y a fort à parier qu’il pense à la bataille des services avant tout.