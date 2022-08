Suite à la hausse de prix de la PS5, Microsoft affirme que le prix de la Xbox Series ne bougera pas

On a beau être en pleine Gamescom, l’annonce qui a fait le plus réagir cette semaine, c’est bien celle de la hausse du prix de la PlayStation 5. Une décision qui a surpris tout le monde, et ce malgré l’inflation qui touche de nombreux secteurs. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les consommateurs ont mal pris la nouvelle, et s’inquiètent maintenant de voir certains acteurs de l’industrie suivre le mouvement. Comme Microsoft par exemple, qui pourrait très bien suivre le modèle de Sony. Mais pour l’instant, le constructeur américain ne va pas prendre ce chemin.

Pas de hausse pour chez Xbox

Si vous étiez inquiets à l’idée de voir la Xbox Series X et la Xbox Series S prendre quelques euros en plus, rassurez-vous. La PS5 a augmenté son prix de 10%, mais Microsoft n’a visiblement pas envie de prendre exemple, du moins pour l’instant.

Windows Central a contacté le constructeur pour en savoir plus concernant sa position sur la hausse des prix du marché, et Microsoft a répondu à ces interrogations :

« Nous évaluons constamment notre secteur pour offrir à nos fans d’excellentes options pour jouer. Notre prix de vente suggéré pour la Xbox Series S reste à 299 $ (250 £, 300 €) la Xbox Series X est de 499 $ (450 £, 500 €). »

Forcément, Microsoft a un coup à jouer ici. Le constructeur a l’habitude de vendre des consoles à perte, et sa Xbox Series S est bien moins coûteuse à produire, tout en étant très populaire. Les résultats des deux constructeurs de la fin d’année seront sans aucun doute très intéressants à analyser.