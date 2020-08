Phantasy Star Online 2 dépasse le million de joueurs en Occident

Phantasy Star Online 2 s’en sort bien malgré son arrivée tardive en Occident, huit ans après sa sortie au Japon. En effet, Sega Sammy a annoncé comptabiliser un million de joueurs sur ses serveurs depuis son lancement occidental, qui a eu lieu le 15 avril sur Xbox One, le 27 mai sur le Microsoft Store PC et le 5 août sur Steam.

Un événement spécial pour fêter le succès

Il s’agit d’un véritable succès aux yeux de l’éditeur. « Lancer le jeu mondialement est un rêve qui se réalise. Dépasser le million de joueurs inscrits ce mois-ci est une satisfaction, et nous avons bien d’autres choses en réserve pour le futur », a commenté Fred White, directeur marketing de PSO Team Global, dans un communiqué. Un succès qu’il doit également à son partenaire Microsoft.

Pour fêter ce palier du million de joueurs atteint sur son free-to-play, Sega lance un événement spécial One Million ARKS Celebration, qui augmente de 100% le taux d’expérience, de butins et d’ennemis rares jusqu’au 26 août.

En parallèle, les studios travaillent actuellement sur Phantasy Star Online 2 : New Genesis, qui sortira en Occident en 2021 exclusivement sur PC, Xbox One et Xbox Series X, et sur PS4 et Switch au Japon. Le jeu « repensera intégralement l’aspect graphique, le gameplay et les mécaniques du jeu » et évoluera en parallèle du jeu d’origine.

Les joueurs pourront transférer leur personnage sur New Genesis, mais pas l’essentiel de la progression (niveaux, techniques, monnaie, photon arts…). À voir s’il connaîtra le même succès que son grand-frère.