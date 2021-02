Phantasy Star Online 2 arrive bientôt sur l’Epic Game Store

Le MMORPG en free to Play, Phantasy Star Online 2, arrivera ce mois-ci sur l’Epic Games Store et pourra donc désormais se jouer « partout » sur PC.

Epic Game Star

Après Steam et Windows 10, Sega va donner la possibilité de profiter de Phantasy Star Online 2 sur l’Epic Games Store. Le titre sera disponible le 17 février prochain avec tout le contenu déjà disponible ainsi que le nouveau chapitre 6 inédit en Occident. On rappelle que la version internationale du jeu ne dispose que de textes en anglais et en japonais.

La firme a profité d’ailleurs de cette annonce pour sortir un guide débutant sur la nouvelle classe accompagnant ce nouveau chapitre : le Luster. En août 2020, on nous annonçait de bons résultats concernant cette version étendue au reste du monde avec le million de joueurs dépassé rien qu’en Occident. Cette sortie sur Epic Games Store devrait encore gonfler ce chiffre.

Phantasy Star Online 2 est déjà disponible sur PC via Steam et Windows 10, et Xbox One.