Persona 4 Arena Ultimax ajoutera le rollback netcode cet été sur PS4 et PC

Annoncé en décembre dernier, le retour du jeu de combat Persona 4 Arena Ultimax avait laissé une grosse interrogation lors de sa sortie. Visiblement les retours ont été pris en compte puisque le producteur du jeu nous annonce aujourd’hui une bonne nouvelle.

Du Rollback pour Persona 4 Arena Ultimax

A travers une vidéo Youtube diffusée sur la chaîne officiel d’Atlus, le producteur de Persona 4 Arena Ultimax, Kazuhisa Wada, annonce l’arrivée prochaine du rollback netcode pour le jeu de combat :

« Bonjour, c’est Kazuhisa Wada, le producteur de Persona 4 Arena Ultimax. Merci à tous de soutenir Persona 4 Arena Ultimax. Cela fait presque 10 ans que le jeu Persona 4 Arena est sorti sur PlayStation 3. Lorsque nous avons annoncé les nouveaux portages, nous avons été étonnés et absolument ravis de vos retours. Nous avons été particulièrement heureux de voir tous les commentaires chaleureux des fans qui ont joué à Persona 4 Arena Ultimax dans le passé. En ce qui concerne le rollback netcode, nous prévoyons de déployer cette fonctionnalité cet été, alors attendez-la avec impatience. Nous avons hâte de voir tout le monde s’amuser en jouant les uns contre les autres.

Nous comptons sur votre soutien permanent pour Persona 4 Arena Ultimax. A la prochaine ! ».

Une bonne nouvelle pour les amateurs de jeu de combat qui espéraient cette fonctionnalité pour le titre. Pour faire court, il s’agit d’une technologie largement privilégiée par les compétiteurs en ligne afin de jouer dans des conditions optimales, en particulier si vous affrontez des gens situés à l’autre bout du globe. Elle évite ainsi tout problème lié aux délais qui peuvent frustrer à la longue. Malheureusement, avec cette annonce, on comprend que la version Switch ne bénéficiera pas du même traitement.

Persona 4 Arena Ultimax est attendu le 17 mars prochain sur PlayStation 4, Switch et PC ( via Steam). Le rolleback netcode est prévu pour cet été sans plus de précision.