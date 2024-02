Pégases 2024 : Voici la liste des nommés pour les meilleurs jeux français

Il reste encore quelques récompenses à attribuer pour les jeux sortis en 2023, et notamment pour les jeux produits en France. La cérémonie des Pégases fera son retour le mois prochain pour une cinquième édition, toujours avec le même but : celui de récompenser les meilleurs jeux français sortis au cours de l’année précédentes. L’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo vient de dévoiler qui sont les nommés pour les différents trophées à remporter.