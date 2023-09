Payday 3 : Les problèmes s’accumulent, plusieurs mises à jour sont lancées cette semaine avec une maintenance vendredi

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Il faut croire que les problèmes liés à l’accès anticipé du jeu n’étaient qu’annonciateurs de ceux qui sont arrivés au lancement du jeu la semaine dernière, et le premier week-end a été pour le moins chaotique. C’et malheureusement la norme pour les jeux en ligne très attendus, mais les problèmes de serveurs se sont multipliés au point de rendre le jeu difficilement jouable ces derniers jours.

Pour corriger cela, Starbreeze avait assuré travailler d’arrache-pied sur les soucis de matchmaking, mais les problèmes continuent. Le studio a déjà sorti une mise à jour hier qui a provoqué une maintenance de plusieurs heures, et il compte réitérer la chose ce vendredi 29 septembre. Ce qui veut dire que le jeu sera inacessivble à cette date de 8h du matin à 11h. De quoi rendre l’absence d’un mode hors-ligne encore plus dommageable, comme nous le précisions dans notre test.

Heisters. In order to improve server and matchmaking stability, we will make upgrades to the environment ahead of this weekend. In order to perform these upgrades the service will be offline between 8AM and 11AM CEST Tuesday and Friday. We appreciate your patience. pic.twitter.com/Mnlqm9B3ac

— PAYDAY 3 (@PAYDAYGame) September 25, 2023