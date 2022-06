PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix, où le précommander ?

Le Summer Game Fest a peut-être levé le voile sur de très nombreux AAA ou jeux indépendants terriblement prometteurs, mais n’oublions pas non plus que tous ces jeux n’intéressent pas tout le monde. Notamment les plus jeunes, qui préfèrent jouer à la dernière adaptation de leur dessin animé préféré.

Il y a quelques semaines, on a pu découvrir PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix, un nouveau jeu Pat’Patrouille qui prend des allures de Mario Kart, et voici qu’il est maintenant disponible en réservation. Voici où précommander PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix.

Où précommander PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix ?

Il est d’ores et déjà possible de précommander PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix sur Amazon, à un prix de 39,99 € sur les consoles PlayStation et Switch.

Pour rappel, PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix nous permet de retrouver Chase, Ruben, Marcus et tous les autres chiots de la Grande Vallée dans un jeu de courses avec des karts, que l’on peut personnaliser au fil du temps.

Il est possible de jouer à plusieurs, avec même un mode coopératif pour jouer en équipes, tandis qu’un mode Facile permet aux plus jeunes de rester sur la piste plus facilement afin de s’amuser directement.

PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Stadia le 30 septembre prochain.