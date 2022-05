PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix est annoncé, le jeu de courses arrivera le 30 septembre

Le dessin animé La Pat’Patrouille est aujourd’hui l’un des plus populaires chez les enfants, et elle a droit à de nombreux jeux vidéo adaptés aux plus petits, comme La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Sauve la Grande Vallée. Outright Games tenait aujourd’hui une présentation de ses futurs titres destinés à un jeune public, et l’éditeur a profité de l’occasion pour nous dévoiler les toutes premières images de PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix.

La Pat’Patrouille se lance dans la course de karts

Dans ce nouveau, place à la course, puisque nos héros canins préférés devront être les plus rapides sur la piste pour remporter la première place. On pourra alors piloter sur 11 circuits différents placés au sein de la Grande Vallée et dans d’autres décors, comme la jungle ou les montagnes, et ce en compagnie de Jake et des autres chiots de la Pat’Patrouille.

Des pièges laissés par le méchant maires servirons d’obstacles, il faudra donc bien faire attention à l’endroit où l’on roule. Il sera même possible de personnaliser les karts avec plus d’une vingtaine d’objets en provenance du dessin animé.

Le jeu se présenta alors comme une sorte de Mario Kart, accessible au plus jeunes, avec la possibilité de jouer entre amis ou en famille jusqu’à 4 personnes. Un mode Facile permet aux enfants d’accélérer automatiquement et un système de guidage les empêchera de sortir de la piste, afin qu’ils puissent profiter au mieux de la course.

Bonne nouvelle, ce jeu de courses sortira tout prochainement, puisqu’il est pour l’instant prévu pour le 30 septembre prochain. PAW Patrol, la Pat’Patrouille: Grand Prix sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et Stadia.