Path of Exile décale sa mise à jour 3.13 à cause de Cyberpunk 2077

Lorsqu’un jeu majeur est repoussé, de nombreux studios et éditeurs espèrent ne pas faire face à une nouvelle concurrence, qui viendrait se positionner juste à la date à laquelle ils avaient prévu de sortir leurs propres jeux. Pas de chance pour Grinding Gear Games, qui voit ce cas de figure arriver, puisque la mise à jour 3.1.3 de son Path of Exile était prévue pour le 11 décembre, soit un jour après la nouvelle date de sortie de Cyberpunk 2077.

Un report qui fait boule de neige

Conscient de ne pas faire le poids face au mastodonte de CD Projekt Red, et dans la volonté de ne causer trop de soucis aux joueurs les plus indécis entre les deux, le studio reporte la mise à jour 3.13, qui devait apporter du contenu endgame important.

Avec cela, cette update est désormais prévue pour le mois de janvier. Les autres plans du studio ne changent pas, et cela leur permettra d’avoir plus de temps pour peaufiner la mise à jour suivante de Path of Exile. Des événements devraient être lancés en décembre afin d’occuper la communauté qui resterait fidèle au jeu, comme le studio l’indique sur son site.