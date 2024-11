Pas encore sortie, la version physique de Black Myth Wukong est déjà bradée sur PS5 pour sa précommande

Les précommandes en promotion

Excellente nouvelle si vous attendiez la version physique : Black Myth Wukong sur PS5 passe à seulement 49.99€ chez plusieurs revendeurs (51.99€ chez d’autres) au lieu de son tarif conseillé initialement fixé à 69.99€. Une remise d’une vingtaine d’euros, ce qui est loin d’être négligeable pour une nouvelle sortie. Et faire une économie de quelques euros sur une année aussi riche en sorties, ça se prend.

Vous le retrouverez ainsi à 49.99€ chez Leclerc et Carrefour et à 51.90€ chez Amazon via les boutons suivants. A vous de voir ce qui est le plus intéressant selon les éventuels frais de port. Notez que Cdiscount s’est également aligné, mais le stock a varié plusieurs fois.

Rappelons que Black Myth Wukong est un action RPG sorti en août dernier sur PC et PS5, uniquement en numérique. La version physique sera commercialisée le 12 décembre 2024 et contiendra les bonus numériques de l’édition Deluxe. Quant à la version Xbox Series, elle est toujours en cours de développement, sans plus de précision sur sa date.