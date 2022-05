Le party-game Les Lapin Crétins: Party of Legends arrivera le 30 juin sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia

Les Lapins Crétins seront bientôt de retour aux côtés de Mario et ses amis dans Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope, mais avant cela, on retrouvera les mascottes d’Ubisoft dans un nouveau party-game, Les Lapin Crétins: Party of Legends. Enfin, nouveau, pas tellement, puisque le titre est sorti exclusivement en Chine l’année dernière sur Switch, mais il annonce aujourd’hui qu’il arrivera bientôt dans le reste du monde.

Les Lapins Crétins voyagent vers l’Ouest

Le jeu Les Lapin Crétins: Party of Legends va donc prochainement débarquer en Occident, le 30 juin prochain sur PC, PS4, Xbox One, Switch et même sur Stadia.

Dans ce party-game déjanté développé par Ubisoft Chengdu, les Lapins Crétins empruntent leur fameuse machine à laver pour voyager dans un autre univers inspiré par le roman chinois La Pérégrination vers l’Ouest (Journey to the West).

50 mini-jeux seront ici présents, de toutes sortes, allant de battailes féroces à des concours de danse. Le tout pourra être joué en équipe de 2, ou chacun pour soi.

Vous retrouverez ci-dessus une vidéo datant de l’annonce du jeu lors de la ChinaJoy 2019, relayée par Gematsu, qui présente un peu plus le concept en images.