Les Lapins Crétins: Party of Legends ouvre ses précommandes

Réservé pendant plusieurs années au marché chinois, Les Lapins Crétins: Party of Legends s’ouvre enfin à l’Occident. Ubisoft a récemment annoncé que son party-game arriverait chez nous le 30 juin prochain, sur presque toutes les plateformes. Une sortie toute proche de nous, qui signifiait alors que les précommandes autour du titre n’allaient pas tarder, et ces dernières viennent justement d’être lancées sur Amazon.

Où trouver Les Lapins Crétins: Party of Legends en précommande ?

Pour rappel, Les Lapins Crétins: Party of Legends entraîne les Lapins Crétins dans un voyage pas comme les autres, avec des décors inspirés par le roman chinois La Pérégrination vers l’Ouest. Plus de 50 mini-jeux sont au programme, avec la possibilité de jouer en équipes ou chacun pour soi, dans des épreuves qui devraient causer quelques fous rires et rivalités entre amis et en famille.

Les Lapins Crétins: Party of Legends est dès à présent disponible en précommande sur PS4, Xbox One et Switch via Amazon, pour un prix avoisinant les 40 €.

Les Lapins Crétins: Party of Legends sortira le 30 juin prochain sur PC, PS4, Xbox One, Switch et Stadia.