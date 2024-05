Paris Belle Époque : Le nouveau jeu du studio Monochrome (Tandem: A Tale of Shadows) nous emmène à la capitale pour une drôle d’aventure

Ceci est une descente de police

Direction Paris donc, et plus précisément le Paris des années 1900, dans une aventure qui va mêler infiltration, énigmes et courses-poursuites dans les rues de la capitale. On incarne ici une jeune chimiste répondant au nom d’Anna, qui va faire une découverte inattendue sur un raticide un peu trop puissant, qui peut causer la mort de l’Homme.

Forcément, les entreprises les plus malfaisantes et les gouvernements peu scrupuleux y voient ici l’opportunité de s’en servir à des fins pas très reluisantes et c’est pourquoi notre protagoniste devra tout faire pour cacher son invention et échapper aux autorités. C’est donc là que le jeu va jouer avec le genre de l’infiltration, puisqu’il faudra se faufiler dans les ruelles en prenant garde à ne pas tomber sur les forces de l’ordre, tout en évitant de se faire dénoncer par des civils.

Et que serait Paris sans ses rats, célèbres dans le monde entier (le rayonnement de la France) ? Anna pourra compter sur l’aide de Spunky, l’un des rats de laboratoire sur lequel elle travaillait, qui va lui donner un coup de patte pour mener à bien son objectif. Et ce petit rat sera lui-même jouable.

Pour cet AG French Direct, on découvre des premières séquences de gameplay totalement inédites qui nous montrent un aperçu des phases les plus discrètes, mais aussi les plus orientées action où l’on devra fuir la police.

Le jeu est encore en phase de pré-alpha et ne sortira pas avant un petit moment, mais rien ne vous empêche de surveiller de près sa page Steam, puisqu’une démo sera accessible dès le 30 juin prochain. Paris Belle Époque devrait aussi sortir sur consoles.