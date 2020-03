La licence Panzer Dragoon va être adaptée en VR

Alors qu’un remake du premier épisode sorti sur Saturn en 1995 est toujours attendu sur Switch pour cet hiver (qui se termine dans quelques jours) et prochainement sur PC et Stadia, la licence Panzer Dragoon va également avoir droit à une adaptation en réalité virtuelle avec Panzer Dragoon Voyage Record.

Lancement prévu avant mars 2021

Officialisé par Sega et Wildman, un studio japonais basé à Tokyo et spécialisé dans la VR, il ne s’agira pas d’un nouvel opus mais d’un titre qui permettra aux joueurs de (re)vivre les événements de Panzer Dragoon, Panzer Dragoon 2 et Panzer Dragoon Saga. Jouable en vue à la première personne, l’expérience sera un shooter dans lequel le contrôleur VR vous servira à tirer sur les ennemis.

Le lancement du jeu est prévu au cours de la prochaine année fiscale, soit avant mars 2021. La liste des casques compatibles sera annoncée plus tard.