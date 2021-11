Un pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois d’abonnement online est disponible à 267 €

Noël approche, et le Black Friday aussi, ce qui veut dire que les offres se multiplient ces derniers temps. Dans le cadre de la Black Friday Week, de nombreux sites marchands cassent les prix notamment sur le gaming. Si vous cherchez une Nintendo Switch pour cette fin d’année, et que la Nintendo Switch OLED ne vous intéresse pas, voici une offre à ne pas manquer.

Deux packs à prix cassé

Avec l’arrivée de la Nintendo Switch OLED, c’est l’occasion parfaite pour dénicher des bons plans sur la Nintendo Switch traditionnelle.

On découvre ici un pack Nintendo Switch accompagné de l’indémodable Mario Kart 8 Deluxe, ainsi que trois mois d’abonnement pour le Nintendo Switch Online pour seulement 267 €, ce qui est l’un des prix les plus bas pour un tel bundle.

Et si vous en voulez encore plus, Cdiscount propose le même bundle, accompagné par 2 Volants Konix pour être plus que jamais immergé dans vos parties de Mario Kart, et ce pour 279,99 €.

Pour trouver les meilleures offres de la Black Friday Week, n’hésitez pas à consulter notre article complet à ce sujet.