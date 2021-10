Animal Crossing: New Horizons présente Happy Home Paradise

Animal Crossing: New Horizon a eu droit à son propre Direct comme promis lors du dernier Nintendo Direct. Et il a été beaucoup plus dense que n’importe qui aurait pu le deviner avec même l’annonce d’un DLC payant nommé Happy Home Paradise qui reprend le concept du spin-off 3DS.

Cette news sera mise à jour pour détailler le reste des informations.

Un Animal Crossing Direct assez robuste ?

Il faut avouer que Nintendo a été particulièrement décevant avec le suivi de son jeu une fois le premier anniversaire atteint, alors que le titre s’est tout de même écoulé à près de 34 millions d’exemplaires (probablement plus maintenant puisque que cette statistique date de juin). Les fans insulaires attendaient donc beaucoup de cette présentation qui durait une vingtaine de minutes.

Ils ont été servis puisqu’en plus de la version 2.0, le DLC payant Happy Home Paradise sera également disponible le 5 novembre. Il coûte 24,99€ mais il sera aussi inclus gratuitement dans le Pack d’Extension du Nintendo Switch Online. On suppose cependant que dans ce cas, il faudra continuer son abonnement pour garder son accès au DLC.

