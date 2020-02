Overwatch met en place le choix de héros et le laboratoire

Jeff Kaplan, le vice-président de Blizzard a annoncé vouloir changer la conception de “méta” qui domine le jeu compétitif. Pas mal de nouveautés ont été évoquées, la plupart prévues dans un patch prochain, et d’autres prévues pour Overwatch 2.

Des mises à jours plus fréquentes et une conception de la “méta” repensée

L’un des problèmes majeurs du jeu est le travail constant de rééquilibrage des héros. De ces fréquentes mises à jours découlent des “méta” qui dominent parfois des saisons entières comme avec la “goat”.

A ce problème Blizzard expérimente le choix des héros. Ce nouveau système ne s’appliquerait qu’au mode compétitif, et bannirait de manière temporaire certains héros d’une semaine à une autre. Le but serait de dynamiser le jeu, et de supprimer le phénomène de “méta” qui posait certains problèmes comme des compositions trop récurrentes ou des héros laissés sur la touche.

La seconde nouveauté est le système d’expérimentation. A l’instar du PTR (la Région Publique de Test), les joueurs auront la possibilité de tester les prochaines nouveautés contre des récompenses. Le système ressemblera donc aux challenges lors des événements spéciaux. L’expérimentation permettra également aux joueurs sur console de tester les nouveaux patch.

Enfin, de nouveaux procédés seront mis en place contre la triche, un système d’enregistrement et de diffusion de partie et une refonte complète de la carrière personnelle est prévue. Cette dernière nouveauté est prévue pour la sortie d’Overwatch 2.