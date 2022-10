Accueil » Actualités » Overwatch 2 : Des week-end double XP et un skin gratuit en guise de dédommagement pour le lancement

L’attente autour d’Overwatch 2 s’est particulièrement ressentie durant le lancement de ce dernier, avec des problèmes de serveurs qui ont empêché des milliers de joueurs et de joueuses d’accéder à cette suite pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Rien ne s’est arrangé à cause des multiples attaques DDoS que Blizzard a subi, qui sont venues compliquer un lancement déjà bien chaotique, ponctué d’autres bugs. Blizzard sait donc que sa communauté est à cran suite à toutes ces affaires, et c’est pourquoi le studio s’apprête à offrir quelques compensations, détaillées dans un nouveau post de blog.

Quelques cadeaux pour s’excuser du lancement

La première chose qui sera mise en place, c’est la tenue de plusieurs week-end avec double XP, histoire de rattraper un peu le temps perdu. Aucune date n’a encore été précisée pour ces week-ends spéciaux, mais Blizzard indique nous tenir au courant très prochainement.

Le deuxième élément de compensation, c’est un skin légendaire qui sera offert à tout le monde. Il s’agira d’un skin pour Faucheur, « Cursaid Captain » qui sera distribué à toutes celles et ceux qui se connecteront entre le 25 octobre et la fin de la saison 1 du jeu. Un accessoire en forme de pack de soin sera aussi donné gratuitement durant cette période.

Overwatch 2 est maintenant disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.