Overwatch 2 : Les bêtas, c’est terminé, rendez-vous à la sortie du jeu

Comme tout joueur multijoueur, Overwatch 2 a eu besoin de plusieurs bêtas pour calibrer un peu mieux l’expérience globale avant son lancement. Le public a d’ailleurs récemment pu s’essayer au jeu au cours d’une longue session de bêta, mais ce qu’on ne savait pas, c’est que c’était sans doute la dernière avant la sortie du titre. C’est en tout cas ce qu’annonce Blizzard aujourd’hui, en prévenant que la prochaine fois que l’on pourra essayer le jeu, ce sera lors de sa sortie.

Today marks just 2 months until Overwatch 2's launch! We know players are eager to dive in and have seen questions about the possibility of a third public Beta. While we will continue testing OW2 daily internally, we're not planning any additional public Beta tests. (1/2)

— Jon Spector (@Spex_J) August 4, 2022