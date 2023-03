Overwatch 2 : La collaboration avec le manga One Punch Man bat son plein

Quand Blizzard déclarait l’année dernière qu’Overwatch 2 pourrait aboutir à des collaborations avec d’autres licences populaires, comme le fait Fortnite, ce n’était visiblement pas des paroles en l’air. On en a aujourd’hui un bel exemple avec un crossover unique pour le jeu, qui permet d’obtenir des skins exclusifs inspirés des héros du célèbre manga One Punch Man.

Quatre skins exclusifs à découvrir

Cette collaboration unique a longtemps été teasée et elle est maintenant disponible dans Overwatch 2. On retrouve ainsi quatre skins pour certains personnages du jeu, qui font preuve de leur plus beau cosplay comme on peut le voir ici dans cette nouvelle vidéo.

C’est naturellement Doomfist qui hérite du costume de Saitama, le protagoniste de One Punch Man, tandis que Kiriko se déguise en Tatsumaki pour l’occasion. Genji revêt quant à lui le costume de cyborg de Genos et Soldat 76 représente le fier Roulettes Rider sur sa bicyclette. Cette série de skins ne sera que disponible jusqu’au 6 avril dans la boutique du jeu, même si le costume de Soldat 76 est à gagner en remplissant une série de défis in-game (il faut jouer 24 parties pour l’obtenir).

Overwatch 2 est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.