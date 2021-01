Outriders dévoile une nouvelle vidéo qui concerne la version PC du jeu

On l’attendait pour le mois prochain, mais Outriders a récemment décalé sa date de sortie. Finalement prévu pour le 1er avril, le jeu de Square Enix a aujourd’hui eu droit à une nouvelle vidéo, qui revient en détails sur tout ce qu’il faut savoir sur la version PC du jeu.

Une version PC complète

Cette vidéo (qui n’est visionnable que sur YouTube puisqu’elle est soumise à une limite d’âge) nous montre donc les spécificités de cette version, à commencer par les différentes configurations requises.

On peut y voir toutes les options graphiques et ce que cela donne à l’écran. On y voit qu’il sera possible de personnaliser l’interface, que les écrans ultra-large sont compatibles et que le champ de vision sera ajustable. En sus, on nous rappelle que cette version permettra de jouer avec les joueurs consoles, puisque le jeu sera cross-play.

Outriders sera disponible le 1er avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X. Une démo sera disponible le 25 février.