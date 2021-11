Out There: Oceans of Time : Gameplay et interview des développeurs, le replay en vidéo

Out There: Oceans of Time est le prochain gros titre de Mi-Clos Studio, et il était dans le line-up de la dernière sélection de l’AG French Direct afin de nous montrer une nouvelle vidéo de gameplay. Histoire de fêter cela, Michael Peiffert de Mi-Clos Studio était en notre compagnie lors des lives post-show de l’événement, en compagnie d’ExServ, où on a pu en apprendre plus sur le jeu et découvrir de nouvelles images.

Out There: Oceans of Time sera disponible sur PC via GOG et Steam dès 2022. Vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhaits.