Out There: Oceans of Time a droit à une nouvelle séquence de gameplay

Déjà présent lors de notre dernière édition de l’AG French Direct, Out There: Oceans of Time était à nouveau au rendez-vous pour l’édition de cet automne afin de présenter toujours plus de gameplay. Le jeu de gestion de Mi-Clos Studio revient donc avec une toute nouvelle séquence de gameplay qui permet de faire le tour de ce qui nous attend en jeu.

Survivez, et sauvez la galaxie

Out There: Oceans of Time nous entraînera donc aux confins de la galaxie, alors que nos héros tentent tant bien que mal de survivre en gérant les ressources de leur vaisseau et en explorant des mondes inconnus.

Il faudra alors partir en quête de nouveaux membres d’équipage tout en apprenant à commercer avec les aliens, tout en faisant face à l’Archonte, votre pire ennemi qui s’est échappé de votre surveillance, et qui met en péril la paix dans la galaxie.

Out There: Oceans of Time sera disponible sur PC via GOG et Steam dès 2022. Vous pouvez d’ores et déjà l’ajouter à votre liste de souhaits.