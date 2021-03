Out There: Oceans of Time dévoile une nouvelle séquence de gameplay

Créateurs du très bon jeu Out There sorti en 2015, les développeurs du studio Mi-Clos préparent depuis quelques temps déjà sa suite, à paraître sur PC.

Intitulé Out There: Oceans of Time, ce nouvel opus reprend les ingrédients qui ont fait la réussite du premier épisode, en mélangeant exploration spatiale et gestion, le tout au sein d’une aventure à la dimension narrative poussée. Un nouveau trailer de gameplay a d’ailleurs été fraîchement diffusé à l’occasion du dernier AG French Direct histoire d’illustrer cette recette en vidéo.

L’espace, aussi immense qu’exigeant

Dans cette suite, vous suivez l’histoire de Nyx et Sergeï, chargés de transférer l’Archon, être extrêmement dangereux, vers la prison censée l’accueillir. Censée, car malheureusement celui-ci s’est échappé en cours de route, et nos deux héros vont devoir impérativement remettre la main dessus.

Pour se faire, vous devrez explorer les multitudes de planètes disséminées dans toute la galaxie, où vous rencontrerez des aliens qui se révéleront essentiels à la réussite de votre quête. Que ce soit pour apprendre leur dialecte, pour les relations commerciales ou encore pour rejoindre votre équipage, il s’avère primordial de mener à bien les relations qu’encourront vos nouvelles rencontres.

Bien évidemment, il va falloir également survivre au sein de cette immense galaxie où chaque ressource est précieuse. Récupérer des composants pour entretenir et améliorer son vaisseau ou bien des vivres afin de subvenir aux besoins de votre équipage, le tout durant une exploration qu’il convient de bien préparer. En effet, chaque planète comporte ses secrets, sa météo et ses dangers, et constituer la meilleure équipe possible doté de l’équipement adéquat sera nécessaire.

En d’autres termes, et à l’instar de Out There, l’aventure s’annonce hostile et plutôt complète, même s’il est bon de rappeler que scénaristiquement, nul besoin d’avoir jouer au premier épisode pour se lancer dans celui-ci puisqu’il s’agit d’une histoire indépendante.

Malgré tout, comptez sur la même profondeur narrative, symbolisé notamment par la mécanique de choix, souvent durs à effectuer, avec naturellement les conséquences que cela implique, débouchant sur un total de 5 fins différentes.

Out There: Oceans of Time arrivera cette année sur PC via Steam.