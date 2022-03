Le plot de base du jeu vous demandera d’affronter cinq boss qui, à l’issu de vos duels, vous récompenseront de Runes Majeures. Toutefois, ces runes ne possèdent que peu d’utilité telles qu’elles. Il vous faudra accéder à de grandes Tours dans chaque région afin d’activer ces Runes et de pouvoir les équiper lorsque vous vous reposez auprès des Sites de grâce.

A la manière des Braises dans Dark Souls, il vous faudra utiliser un item appelé Arc runique afin d’activer les avantages relatifs à la Rune Majeure que vous aurez équipé. Toutefois, à chaque mort, la Rune se désactivera et vous devrez de nouveau utiliser un Arc runique. Ce guide a pour but de lister les différents endroits qui permettent de restaurer les Runes Majeures, en plus de lister les effets que chacune d’entre-elles procurent à leur activation.

Attention toutefois, ces Runes sont directement liées aux boss majeurs du titre, l’article contiendra donc des spoils majoritaires de l’histoire du jeu ! Ce guide sera régulièrement mis à jour.

Rune majeure de Godrick

Effet : Augmente tous les attributs

Après avoir défait Godrick, il vous faudra revenir dans la zone près de l’entrée du château. Dépendamment de votre approche lors de votre venue dans ces lieux (par la porte principale où l’entrée annexe), deux chemins s’offrent à vous. Si vous êtes rentré par la porte principale, téléportez-vous devant la grande entrée du château avec la herse levée. Continuez tout droit en évitant tirs d’arbalète et ennemis jusqu’à arriver à une petite cour. Sur votre droite, vous devriez apercevoir une entrée gardée par une bête féroce qui amène à un grand pont.

Pour arriver à cet endroit si vous avez choisi l’entrée annexe en début de donjon, téléportez-vous au site de grâce Échauguette. Retournez-vous et prenez l’élévateur qui vous amène dans la cuisine. Au fond à gauche se trouve une entrée amenant à une cour où des ennemis vous canardent de tirs d’arbalète. Longez les murs extérieurs de la cour jusqu’à apercevoir une pente descendante. Empruntez-la et sur votre gauche vous trouverez la bâtisse délivrant sur le pont précédemment mentionné.

L’étape suivante est ensuite on ne peut plus simple. Traversez le pont en ignorant les géants qui se manifestent. À l’extrémité de celui-ci vous trouverez un portail téléporteur vous amenant face à la Tour divine de Nécrolimbe. Pénétrez dans la demeure en ouvrant les portes et prenez l’ascenseur pour arriver face aux deux doigts qui activeront la Rune Majeure de Godrick.

Rune majeure de Morgott

Effet : Augmente grandement les PV maximums

Une fois Morgott mort, rendez-vous au site de grâce Balcon sur l’avenue. Progressez sur la grande avenue de la capitale en direction de l’est pour ouvrir deux énormes battants, surement déjà ouverts par vos soins. Continuez de progresser sur la petite pente ascendante pour découvrir un premier ascenseur sur votre gauche. Empruntez-le et continuez tout droit pour faire face à une barrière présente uniquement si le boss Morgott n’a pas été tué.

Dans le cas contraire, traversez les remparts pour pénétrer dans la tour située face à vous dans laquelle se présente un ascenseur vous menant aux Cimes des géants. Ne l’utilisez pas et sortez plutôt de la tour en empruntant la porte devant vous un peu sur la droite. Engagez-vous sur de nouveaux remparts et faites face aux deux Jumeaux Abominables. Une fois vaincu, pénétrez-dans la Tour divine d’Altus-Est à l’extrémité des remparts. Empruntez l’ascenseur vous menant au toit et interagissez avec les deux doigts pour activer la Rune majeure de Morgott.

Rune majeure de Radhan

Effet : Augmente les PV, les PC et l’endurance maximum

Activez cette rune se révèlera un tout petit peu plus complexe. Une fois Radahn mort, allez au nord de la Caelid où une grande tour est renseignée sur votre carte. Pour y pénétrer, vous devrez emprunter les grosses racines qui vous amènent sur les bordures extérieurs de la tour. Empruntes les escaliers qui montent un étage et progressez ensuite sur les toitures arrondies en sautant par-dessus les trous présents sur ces dernières.

Après avoir grimpé une deuxième échelle sur votre gauche et avoir renouvelé l’exploit des sauts au-dessus du vide, une grande ouverture vous permettra de vous introduire dans la Tour divine de Caelid et d’y activer un premier site de réapparition. Tournez ensuite à droite pour emprunter des escaliers montant afin d’arriver à un ascenseur vous amenant sur le toit. Ce dernier abrite les deux doigts qui activeront la Rune majeure de Radahn.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.