Orcs Must Die! Deathtrap sortira le 28 janvier 2025, une nouvelle ère pour le tower defense

Piège mortel pour la nouvelle année

Après trois épisodes numérotés (et un Unchained qui a connu une triste fin), la franchise revient avec Orcs Must Die! Deathtrap. Officialisé l’été dernier, ce nouvel opus reprend les bases du tower-defense bien connues, avec toujours un jeu jouable en solo ou en coopération où il est question de faire face à des vagues d’orcs. Sauf que, cette fois, la structure rogue-lite sera bien plus présente.

Pour cela, Robot Entertainment appuiera sur le côté aléatoire des parties, avec des événements réguliers qui viendront renouveler l’expérience. Des buffs et débuffs tomberont à chacune des vagues, auxquels on ajoute aussi des conditions météos qui pourraient bien changer la donne d’une partie. Bien sûr, les capacités de nos six mages de guerre pourront aussi évoluer au fur et à mesure.

Reste à voir si cette évolution de la licence arrivera à satisfaire la communauté. L’attente ne sera pas bien longue pour découvrir tout ça puisqu’une date vient de tomber : Orcs Must Die! Deathtrap sortira le 228 janvier 2025 sur PC via Steam et l’Epic Games Store ainsi que sur Xbox Series.