La mère et la fille de toutes les batailles

Développé par le studio Open Roads Team, Open Roads dépeint l’aventure de Tess Devine et de sa mère, Opal. Elle se retrouvent plongées dans un mystère familial profondément enraciné. Leur découverte inattendue d’un ensemble de vieilles notes et lettres dissimulées dans leur grenier révèle un passé troublant : des secrets de famille longtemps cachés, des cambriolages datant de plusieurs décennies, et la trace d’un trésor oublié près de la frontière canadienne. Ce qu’elles trouvent ne fait qu’effleurer la surface d’une histoire bien plus sombre et potentiellement dangereuse.

Ce un road trip à travers des propriétés familiales abandonnées depuis longtemps, va ainsi devenir un périple de découverte personnelle et de révélation. Anapurna Interactive a d’ailleurs sorti un nouveau trailer illustrant ce jeu d’aventure qui prend des airs de Life is Strange. Le titre est présenté par l’une des stars américaines qui prête sa voix à Opal, Keri Russell, connue pour son rôle dans « The Americans » et « Star Wars: épisode IX – L’Ascension de Skywalker ». Elle joue aux côtés de Kaitlyn Dever, célèbre pour ses performances dans « Booksmart » et Uncharted 4, qui incarne sa fille.

Open Roads sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch le 22 février 2024. Le jeu sera également disponible à sa sortie sur le Xbox Game Pass.