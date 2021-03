Open Roads

Open Roads est un jeu d'aventure et d'enquête qui est centré sur sa narration et qui nous raconte le road-trip d'une mère et sa fille. Opal et Tess voyagent afin de se rendre dans des propriétés familiales abandonnées pour explorer leur passé. Le titre est jouable en vue à la première personne et demande d'explorer les divers environnements pour y trouver des indices qui dévoileront l'histoire de cette famille.