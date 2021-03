Open Country : La chasse est ouverte en mai prochain sur PC

Après des titres comme l’excellent theHunter : Call of the Wild ou encore le moyen Hunting Simulator 2, les jeux de chasse reviennent à la mode avec Open Country. Le soft s’offre en plus une date de sortie plus précise sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Préparez-vous à chasser la gallinette cendrée dès mai prochain

Afin de relancer l’intérêt des jeux de chasse qui ne courent pas forcément les rues, le studio roumain FUN Labs va sortir très bientôt Open Country. Le titre du développeur roumain notamment connu pour la mythique franchise Cabela’s nous plongera dans un monde ouvert où nous prendrons le contrôle d’un employé, qui désire changer sa vie urbaine monotone et ainsi explorer la nature sauvage.

Notre protagoniste pourra de ce fait explorer une nature luxuriante tout en réalisant plus de 30 missions qui améliorera ses compétences de survie. Vous pourrez également construire votre propre abri, mais également monter en niveau afin de débloquer de meilleures armes et un meilleur équipement.

En clair, le bébé de FUN Labs ne misera pas uniquement sur la chasse mais aussi sur le côté survie qui pourrait s’avérer intéressant, surtout qu’il est jouable jusqu’à deux joueurs coopération en ligne. Nous avons hâte de le tester, et notez qu’Open Country sera de sortie le 18 mai prochain sur PC via Steam et l’Epic Games Store pour la modique somme de 14.99 €.

Nous ne savons toujours pas si le titre sortira ensuite sur consoles en revanche.