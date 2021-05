Open Country : la simulation de chasse légèrement repoussée et annoncée sur consoles

Il y a quelques semaines, nous vous annoncions l’arrivée de Open Country pour ce mois de mai. Finalement, le studio de développement a besoin de quelques jours supplémentaires pour peaufiner l’expérience de leur nouveau bébé. La nouvelle date de sortie vient d’être communiquée, avec une nouvelle bande-annonce et quelques images supplémentaires.

De la chasse, de la pêche et de la survie

Les p’tits gars de FunLabs se sont rapprochés de l’éditeur 505 Games pour la publication de leur titre. Open Country arrivera début juin, et surprise, il n’arrivera pas que sur PC puisqu’il sera également disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, jouable également sur nouvelle génération via la rétrocompatibilité. Il sera vendu au prix conseillé de 14.99€.

Dans la même veine que theHunter : Call of the Wild, Open Country nous propose une simulation de chasse avec une aventure accessible à tous les joueurs qui pourront explorer les environs et chasses la faune locale. On pourra pêcher, être accompagné de notre fidèle compagnon canin mais il faudra également survivre. Tout cela est présenté dans le bref trailer de gameplay publié il y a peu et visualisable plus haut.

Notez donc la nouvelle date de sortie fixée au 3 juin pour l’arrivée d’Open Country sur PC, PS4 et Xbox One.