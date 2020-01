One Piece Pirate Warriors 4 s’intéresse à Jinbei et Carrot

Après le roster de One Punch Man: A Hero Nobody Knows, c’est au tour du casting de One Piece Pirate Warriors 4 de s’agrandir avec deux nouveaux arrivants, à savoir Jinbei et Carrot.

Deux styles bien différents

Le presque-Mugiwara Jinbei (ou Jinbe) nous démontre tout son pouvoir dans un premier extrait de gameplay, où il prouve qu’il est aussi à l’aise avec des attaques à distance qu’en plein milieu de la mêlée.

Carrot est quant à elle nettement plus agile que son compère, mais elle pourra faire tout autant de ravages dans les lignes ennemies. Elle pourra naturellement utiliser sa transformation, qui lui donne un pouvoir bien plus conséquent.

One Piece Pirate Warriors 4 sera disponible dès le 27 mars sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.